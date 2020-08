O Benfica anunciou nesta terça-feira a contratação do ala/pivô Ivan Chishkala, proveniente do Gazprom Ugra. O internacional russo, de 24 anos, vai ter a primeira experiência fora do país natal.

Ao longo das nove épocas no Ugra, o jogador conquistou uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos russos e quatro Taças da Rússia.

«Estou muito feliz por me juntar ao Benfica e ser parte da família benfiquista. É uma nova experiência e um grande desafio. Sempre quis testar-me num campeonato estrangeiro e estou muito agradecido ao Benfica por me ter concedido essa oportunidade», disse aos órgãos do clube encarnado.

O Benfica ressalva, contudo, que Chishkala ainda se encontra ao serviço do clube russo e a integração na equipa está dependente da realização dos exames médicos.