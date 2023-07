João Almeida caiu nesta segunda-feira do segundo para o terceiro lugar da classificação geral da Volta à Polónia.

O ciclista português da UAE Emirates foi ultrapassado pelo companheiro de equipa Rafal Majka, que venceu a terceira etapa.

O dia teve várias dificuldades de montanha, com o final a coincidir com uma ligeira ascensão, na qual o polaco Majka bateu ao sprint o líder da geral Matej Mohoric. Nono na etapa com o mesmo tempo do vencedor, mas sem bonificar ao contrário dos três primeiros, João Almeida está agora a dez segundos de Mohoric e com o mesmo tempo de Rafal Majka.