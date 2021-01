A entrada de Jorge Mendes no mundo do ciclismo não é vista com bons olhos por algumas figuras da modalidade.

É o caso do diretor desportivo da Groupama-FDJ, que encara com pessimismo a parceria entre a Polaris, empresa de Jorge Mendes, e a Corso Sports, de João Correia, empresário que representa João Almeida e Rúben Guerreiro, entre outros.

«Não quero entrar no sistema do futebol. Isso é o quê? Ter um portefólio de jogadores e fazer com que se movimentem o máximo possível para encaixar o máximo dinheiro possível. É construída uma especulação dentro de uma bolha financeira. E em que situação está o futebol, hoje em dia, com tudo o que se passa, com a covid? Estão à beira do abismo. E queremos Jorge Mendes no ciclismo? Eu não quero. Ele que fique em Portugal com os futebolistas, não venha para aqui», disse Marc Madiot na RMC.

«Ele não ganhar no ciclismo aquilo que ganha no futebol. Pode ter outras ideias por trás, que não serão boas. A dada altura pode querer apropriar-se do sistema geral do ciclismo, e aí é ainda mais perigoso», acrescentou o antigo vencedor da Paris-Roubaix.