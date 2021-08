Foi detetado um primeiro caso de covid-19 dentro da Aldeia Paralímpica, no Japão. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela organização dos Jogos Paralímpicos, cinco dias antes da abertura da prova.

Segundo as informações dadas pela organização, a pessoa infetada está ligada aos Jogos e não tem residência no Japão. A organização registou, até agora, 74 casos ligados aos Jogos Paralímpicos, marcados para 24 de agosto a 5 de setembro, principalmente entre residentes do Japão. Seis outros casos foram comunicados por coletividades locais que receberam equipas paralímpicas antes do início dos Jogos.

Este é o primeiro caso comunicado na Aldeia Paralímpica, que abriu na terça-feira.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos tinham afirmado que conseguiram evitar um grande surto de covid-19 no Japão, através de medidas sanitárias rigorosas, uma afirmação contestada por alguns peritos. Até à data, foram diagnosticados 546 casos ligados aos Jogos Olímpicos.

O número de casos da covid-19 tem vindo a aumentar no arquipélago e atingiu um novo máximo na quarta-feira, com quase 24 mil infeções em todo o país. Perante a nova vaga de infeções, o Governo japonês prolongou o estado de emergência, em vigor desde julho em parte do Japão, até 12 de setembro.