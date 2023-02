Previstas para este domingo, as eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) foram desmarcadas pelo Tribunal da Comarca de Loures.

De acordo com a informação disponibilizada pela lista B, liderada por José Mário Cachada, a decisão judicial terá sido conhecida já depois das 22 horas desta sexta-feira.

Sérgio Pina, vice-presidente da FPJ, confirmou a informação à agência Lusa, acrescentando que «apenas os candidatos foram notificados da decisão».

«Houve, na sexta-feira, uma notificação do tribunal a cancelar a convocatória para a assembleia eleitoral, mas as razões só iremos conhecer, provavelmente, durante a próxima semana. O que houve, da parte do tribunal, foi apenas a preocupação de cancelar o ato eleitoral que estava convocado», defendeu.

No início do mês a lista B tinha apresentado, junto do presidente da Mesa de assembleia geral da FPJ, Carlos Andrade, «uma reclamação contra a admissão da Lista A», alegando «irregularidades insanáveis» na lista de Jorge Fernandes.

De recordar que Jorge Fernandes foi destituído da liderança da Federação Portuguesa de Judo em dezembro, na sequência de um processo saído do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), por incompatibilidades ao abrigo do artigo 51.º do regime jurídico das Federações Desportivas.

Em causa, de acordo com o inquérito, estava a contratação do filho para a federação, em 2021, e o facto de desempenhar funções de treinador no Judo Clube de Coimbra, dois cenários incompatíveis com as funções que desempenhava.