O atleta norueguês Karsten Warholm fechou o meeting de Oslo com um novo recorde do Mundo nos 400 metros barreiras, fixando a nova marca em 46,70 segundos, ultrapassando o recorde do norte-americano Kevin Young, estabelecido nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992.

Aos 25 anos, o antigo decatlonista, já duas vezes campeão mundial, inicia a época da melhor forma, depois de já ter corrido duas vezes abaixo de 47,00 e de por cinco vezes ficar a menos de meio segundo da marca de Young.

Em evidente apuro de forma, encontrou em casa, no estádio dos Bislett Games, em Oslo, o local adequado, sempre incentivado pelos seus compatriotas nas bancadas.

Atrás dele, o brasileiro Alison dos Santos aproveitava o momento e batia o recorde sul-americano, para 47,38.

O recorde de Warholm foi o ponto mais alto de uma reunião que também viu o sueco Armand Duplantis voltar a passar os 6,00 metros no salto à vara, com um concurso limpo, sem qualquer derrube, até 6,01. Depois, fracassou nas tentativas para recorde mundial, a 6,19.

Duplantis derrotou o anterior recordista mundial, o francês Renaud Lavillenie (terceiro com 5,81) e também o atual campeão do Mundo, o norte-americano Sam Kendricks (segundo com 5,91).

O etíope Yomif Kejelcha venceu os 3.000 metros em 7,26,25, à frente da concorrência queniana.

Na «Milha de Sonho» triunfou o australiano Stewart McSwein, com 3.48,37 minutos, novo recorde da Oceânia, superando o polaco Marcin Lewandsowski.

O único português em ação foi Tiago Pereira, terceiro no triplo salto, com 16,64, apenas superado pelo argelino Yasser Mohamed Triki e pelo cubano Andy Díaz.