A equipa de basquetebol do FC Porto venceu esta quarta-feira os cipriotas do Keravnos por 70-58 para a fase de qualificação de acesso à Taça da Europa, em Pärnu, na Estónia, e está a uma vitória de entrar na fase de grupos.

O FC Porto vai defrontar na final do grupo D o vencedor do encontro que opõe os campeões em título do Ironi Ness Ziona, de Israel, e os anfitriões do BC Pärnu Sadam, novamente no pavilhão estónio, na sexta-feira (18h00).

A dupla de bases formada por Charlon Kloof (10 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências) e Max Landis (17 pontos) esteve em destaque, tal como Rashard Odomes (nove pontos e oito ressaltos) e Mus Barro (nove pontos e sete ressaltos), que ficaram perto do duplo-duplo.

Se concluir com sucesso o torneio de qualificação, o FC Porto vai integrar o Grupo H da Taça da Europa, juntamente com as formações do Szolnoki Olajbányász (Hungria), CSM CSU Oradea (Roménia) e Légia Varsóvia (Polónia).

O Benfica está também a disputar a fase de qualificação para a Taça da Europa, integrado no grupo A, e vai disputar as meias-finais, ainda esta quarta-feira, com os romenos do Voluntari, em Groningen, nos Países Baixos.

As quatro equipas que vencerem os quatro torneios das eliminatórias avançam para a fase de grupos da Taça da Europa.