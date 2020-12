A equipa de basquetebol do FC Porto alcançou o Sporting no topo da classificação do campeonato nacional, ambos com nove vitórias, depois de ter ido aos Açores bater o Lusitânia, por 82-73, em jogo em atraso da 5.ª jornada.

Larry Gordon, com 17 pontos, Eric Anderson, com 16, e Brad Tinsey, com 14, foram os melhores marcadores da equipa liderada pelo espanhol Moncho López, mas Montell Goodwin, do Lusitânia, também esteve em destaque com um total de 18 pontos.

Com este triunfo, o FC Porto acertou o calendário e, tal como o Sporting, segue invicto no campeonato, somando o máximo de 18 pontos, destacando à frente do Benfica, Imortal e Lusitânia, todos com 16.