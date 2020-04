O ACCS Paris, equipa francesa que Ricardinho vai representar na próxima temporada, foi declarado campeão francês de futsal, após o cancelamento da competição, devido à pandemia da covid-19.

O campeonato foi suspenso após se terem jogado 15 das 22 jornadas, numa altura em que a equipa parisiense liderava a prova com oito pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Orchies Pévèle.

Ricardinho, que atualmente veste a camisola do Inter Movistar, assinou pelo ACCS Paris até 2022/2023 e, com esta decisão, vai fazer parte da equipa que vai participar pela primeira vez na Liga dos Campeões.

De recordar que, face ao prolongamento do confinamento até 11 de maio, a Federação Francesa de Futebol anunciou esta quinta-feira o fim dos campeonatos de futebol femininos, amadores, abaixo do terceiro escalão, de camadas jovens e de futsal, deixando em aberto a possibilidade de conclusão das Ligue 1 e Ligue 2, bem como do National 1 [terceiro escalão], assim como da Taça de França.