O torneio de ténis Masters 1.000 de Xangai, que estava marcado para outubro, foi cancelado pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito nesta terça-feira pela empresa organizadora do evento, tendo sido tomada a decisão depois de analisada a situação pandémica com as partes envolvidas, entre as quais a Associação de Tenistas Profissionais (ATP), com é referido em comunicado.

A empresa afirma que «a saúde e segurança das pessoas» é a prioridade e que «não é viável» realizar o evento no presente ano, face ao avanço da pandemia na China e no resto do mundo.

Há mais de um ano que a China aplica rígidos controlos de entrada no país, pelo que «não seria possível trazer todos os jogadores ou oferecer aos adeptos uma experiência de ténis de alto nível», lê-se ainda no comunicado.

É o segundo ano consecutivo que o torneio de Xangai é cancelado devido à pandemia. Álém deste, o ATP 250 de Chengdu e Zhuhai, que também seriam disputados este ano na China, já foram igualmente cancelados.