Alexander Zverev conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e sucedeu a Andy Murray no quadro de vencedores do torneio masculino de singulares de ténis.

Depois de ter derrotado o favorito Novak Djokovic nas meias-finais, o tenista alemão de 24 anos derrotou o russo Karen Khachanov numa final algo desequilibrada e resolvida pelos parciais de 6-3 e 6-1 ao cabo de uma hora e 19 minutos de encontro.

Recorde-se que o torneio feminino foi ganho pela suíça Belinda Bencic, que ficou com a prata no torneio de pares femininos após ser derrotada já neste domingo, juntamente com Viktorija Golubic, pelas checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova por 2-0 (7-5 e 6-1).