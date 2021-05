Rafael Nadal venceu pela 10.ª vez na carreira o Masters 1.000 de Roma, o último grande torneio em terra batida antes do Grand Slam de Roland Garros, que se realiza entre 24 de maio e 13 de junho.

Na final, o tenista espanhol levou a melhor sobre o número 1 mundial Novak Djokovic naquele que foi o 47.º duelo entre ambos, com vantagem para o sérvio, que levou a melhor em 29 ocasiões, tendo perdido, agora, 28 vezes.

Nadal impôs-se em três sets, pelos parciais de 7-5, 1-6 e 6-3 ao cabo de duas horas e 49 minutos, e igualou os 36 troféus de Djokovic em torneios de categoria 1.000.

Em Roland Garros, Rafael Nadal vai tentar tornar-se no tenista masculino com mais torneios do Grand Slam na carreira, com 21 Majors, mais um do que Roger Federer.