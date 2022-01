André Fialho cumpriu o sonho de uma vida ao estrear-se no UFC 270, num combate do cartaz principal, diante de 18 mil pessoas, mas acabou derrotado pelo brasileiro Michel Pereira.

O lutador português, de 27 anos, foi chamado em cima da hora para render Muslim Salikhov e até surpreendeu no primeiro round, mas acabou por ceder à maior experiência de Michel Pereira no segundo e no terceiro e o brasileiro acabou por vencer por decisão unânime.

A verdade é que, como o Maisfutebol tinha antecipado, André Fialho cumpriu o sonho de entrar no famoso octógono do UFC e fê-lo com estilo, ao som de «Amor a Portugal» de Dulce Pontes e embrulhado numa bandeira portuguesa.