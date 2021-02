Novak Djokovic continua a apresentar um bom ténis no primeiro Grand Slam da época. No confronto contra Milos Raonic, 14º do ranking mundial, Djokovic precisou de quatro 'sets', mas venceu com autoridade e qualificou-se para os quartos de final do Open da Austrália.



Num jogo que durou perto de três horas, Djokovic ganhou com os parciais de 7-6 (7-4), 4-6, 6-1 e 6-4, e já sabe que vai encontrar Alexander Zverev na próxima ronda. Novak Djokovic passou a ser apenas o segundo jogador da história a ter 300 vitórias em torneios do 'Grand Slam'. Impressionante.

O alemão passou sem grandes sobressaltos por Dusan Lajovic, 27º ATP: 6-4, 7-6 (7-5) e 6-3. recorde-se que outro dos grandes favoritos, Dominic Thiem, foi eliminado e está fora da luta pelo título.