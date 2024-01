O Benfica encaixou, este domingo, a terceira derrota na Liga, desta feita no reduto do Valongo. Em partida a contar para 15.ª jornada, as águias nunca estiveram em vantagem, apesar dos golos de Roberto Di Benedetto (1-1) e Diogo Rafael (3-2), este a cinco minutos da derradeira buzina.

Entre os anfitriões, João Almeida brilhou, com dois golos. O terceiro foi assinado por Francisco Silva, selando a subida do Valongo ao sétimo lugar.

Quanto ao Benfica, apesar da partida em atraso, em casa, ante o Hóquei de Braga, a turma de Nuno Resende é quarta classificada, com 29 pontos, menos 11 em relação aos líderes Sporting e Oliveirense.

«Passeio», triunfo e reviravolta fora de portas

Os leões «passearam» na visita ao Famalicense (2-8), graças ao bis de João Souto, Gonzalo Romero e de Ferran Font, assim como aos golos de Toni Pérez e Facundo Bridge.

A equipa de Famalicão está no 11.º lugar, com 12 pontos, somente mais um em relação ao lanterna vermelha Turquel.

Entretanto, em Barcelos, a Oliveirense segue triunfante, levando a melhor no – complicado – pavilhão do Óquei de Barcelos. A equipa de Oliveira de Azeméis esteve sempre na liderança do marcador, à boleia do bis de Navarro, assim como dos golos de Diogo Abreu e Bruno Benedetto – sim, irmão de Benedetto do Benfica.

A derrota caseira não permitiu o Barcelos consolidar o sétimo posto, onde segue com 24 pontos.

Por fim, o FC Porto venceu na casa do Hóquei de Braga, por 2-6, num duelo resolvido, com reviravolta, por Gonçalo Alves, com três golos, e por Hélder Nunes, com dois golos. E, porque não há dois irmãos sem três, o outro irmão Benedetto – Carlo Di Benedetto – fez o sexto golo dos dragões.

Os azuis e brancos estão no terceiro lugar da Liga, com 36 pontos. Por sua vez, o Hóquei de Braga está entre a zona de play-off e os lugares de despromoção. Os bracarenses são décimos, com 14 pontos.

Na próxima jornada, a 3 de fevereiro, o FC Porto recebe o Benfica, a partir das 15h.