Miguel Oliveira viveu um momento inusitado no Qatar, ao ter de andar, no mercado de Souq Waqif, com água pelos joelhos, juntamente com o seu pai, depois de uma chuva intensa.

Apesar de não ser muito comum chover no Catar, quando tal acontece é com muita intensidade, e, o piloto de motociclismo da RNF Aprilia partilhou uma fotografia desse momento nas suas redes sociais.

«Só um pouco de chuva...», brincou o piloto português.

De recordar que é neste fim de semana que ocorre o Grande Prémio do Catar, de MotoGP.