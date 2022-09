O português Miguel Oliveira (KTM) vai partir da 10.ª posição para o Grande Prémio de São Marino de MotoGP.

O piloto de Almada terminou a 0,876 segundos do australiano Jack Miller (Ducati), que vai partir da pole position.

Já Francesco Bagnaia (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 0,015 segundos, mas partirá do quinto lugar da grelha fruto de uma penalização, conforme informa a Lusa.

Miguel Oliveira até começou por ser o mais rápido da sessão e, à entrada para os últimos cinco minutos, estava entre os seis primeiros. Mas as últimas tentativas dos pilotos acabaram por permitir a alguns adversários treparem na classificação.

O GP de São Marino é a 14.ª ronda do Mundial de MotoGP.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha) chega como líder do campeonato, com 200 pontos, enquanto o piloto luso é 10.º, com 85.