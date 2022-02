Miguel Oliveira fez o 11.º melhor tempo no último dia de testes antes do arranque da temporada de MotoGP.

No terceiro dia de ensaios no circuito de Mandalika (Indonésia), o português fez o melhor tempo na antepenúltima das 73 voltas realizadas: rodou em 1.31,620 minutos, a 0,560 segundos do mais rápido, o espanhol Pol Espargaró (Honda).

Foi o melhor registo da pré-época de Miguel Oliveira, que na véspera tinha ficado a 1,2 segundos do mais rápido.

«Foi um dia duro, com muitas voltas. Fizemos muito trabalho com o pneu médio atrás. Estava calor. Tive bom ritmo de corrida, fui um dos mais rápidos. No final, pudemos centrar-nos mais nos tempos e percebemos o que fazer em qualificação para começarmos numa posição melhor as corridas», explicou o piloto da KTM, citado pela agência Lusa.

«Foram cinco longos dias de testes em condições difíceis. Sinto-me preparado para começar a época. Vamos com bom espírito para o Qatar e espero que tenhamos um bom arranque», acrescentou Miguel Oliveira.

A primeira prova da temporada 2022 de MotoGP está agendada para 28 de março, no Qatar.