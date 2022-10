Miguel Oliveira vai partir do 24.º e último posto da grelha de partida, no Grande Prémio da Austrália de Moto GP.

O piloto português da KTM fez o 21.º tempo na qualificação, mas foi penalizado em três posições por ter praticado os procedimentos de partida de forma irregular.

Miguel Oliveira terá ainda de cumprir uma "long lap penalty" (volta mais longa), como punição por ter atrapalhado uma volta do italiano Enea Bastianini na qualificação.

«Temos muito trabalho para fazer para amanhã mas, olhando para o ritmo de corrida, acredito que possa fazer melhor», acredita o português, ainda assim, na antevisão da antepenúltima prova da temporada.

Oliveira está no oitavo lugar da classificação, com 131 pontos, a 88 do líder, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que vai sair da quinta posição.

A "pole position" foi garantida pelo espanhol Jorge Martin, da Ducati, que estabeleceu um novo recorde de volta mais rápida do circuito (1.27,767).