O piloto italiano Andrea Dovizioso vai retirar-se do MotoGP, a categoria rainha do motociclismo de velocidade, após a 14.ª das 20 etapas do campeonato mundial, no fim de semana de 4 de setembro, em São Marino.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Yamaha, equipa do piloto de 36 anos, «confirma a decisão de Dovizioso em terminar a sua carreira de 20 anos de grandes competições no Grande Prémio de São Marino e Riviera de Rimini, exatamente um ano após ter integrado» o projeto.

A equipa anunciou ainda que o piloto oficial de testes Cal Crutchlow será o substituto para as restantes seis corridas da temporada.

Andrea Dovizioso sagrou-se campeão do Mundo da categoria de 125cc pela Honda, em 2004 e três vezes vice-campeão de MotoGP, competindo pela Ducati, entre 2017 e 2019.