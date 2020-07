O Grande Prémio de MotoGP dos Estados Unidos foi definitivamente cancelado devido à pandemia de covid-19, aunciou a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

A prova, que deveria realizar-se em Austin (Texas) deveria ter-se realizado em abril, sendo agora riscada do calendário numa altura em que os Estados Unidos continuam a bater recordes diários de infeções por covid-19.

O arranque do Mundial de MotoGP, do qual faz parte o português Miguel Oliveira, deve arrancar a 19 de julho no circuito espanhol de Jerez.

Calendário revisto do MotoGP:

19 de julho: GP Espanha (circuito de Jerez-Angel Nieto)

26 de julho: GP Andaluzia (circuito Jerez-Angel Nieto)

09 de agosto: GP da República Checa (circuito de Brno)

16 de agosto: GP da Áustria (Red Bull Ring, Spielberg)

23 de agosto: GP da Estíria (Red Bull Ring, Spielberg)

13 de setembro: GP de São Marinho (circuito de Misano, Marco Simoncelli)

20 de setembro: GP de Emilia-Romagna (circuito de Misano, Marco Simoncelli)

27 de setembro: GP da Catalunha (Barcelona, circuito de Montmelo)

11 de outubro: GP da França (circuito de Bugatti, Le Mans)

18 de outubro: GP de Aragão (MotorLand Aragon, Alcaniz)

25 de outubro: GP Teruel (MotorLand Aragon, Alcaniz)

08 de novembro: GP da Europa (Valência, circuito Ricardo Tormo)

15 de novembro: GP da Comunidade de Valência (Valência, circuito Ricardo Tormo).