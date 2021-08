A seleção portuguesa de basquetebol vai jogar o apuramento para o Mundial 2023 com França, Hungria e Montenegro. O conjunto luso está inserido no grupo E, ditou o sorteio realizado na manhã desta terça-feira, na sede da FIBA, em Mies, na Suíça.

Portugal, atual 58.º colocado do ranking mundial, vai ter pela frente a seleção francesa, terceira classificada do Mundial 2019, na China, e, já este ano, vice-campeã olímpica em Tóquio 2020. Já Montenegro ocupa o 26.º posto do ranking, enquanto a Hungria aparece no 41.º lugar.

Os encontros são jogados a duas voltas. Cada seleção joga em casa e fora, em 20 a 30 de novembro deste ano, 21 de fevereiro a 01 de março e 27 de junho a 05 de julho de 2022.

Os três primeiros classificados de cada grupo avançam para a segunda ronda de qualificação, onde irão jogar contra os três primeiros classificados de outro grupo. Nessa segunda ronda, os três classificados de cada agrupamento asseguram o apuramento para o Mundial que vai decorrer nas Filipinas, Japão e Indonésia.