Depois do jogo 1 com uma atuação estrondosa de Trae Young, os Milwaukee Bucks conseguiram anular melhor o armador dos Atlanta Hawks e venceram por 125-91 na madrugada deste sábado, igualando a série na final da Conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 1-1.

Giannis Antetokounmpo foi o melhor marcador do jogo, com 25 pontos, além de ter assinado nove ressaltos e seis assistências. Jrue Holiday também esteve em destaque, com 22 pontos, dois ressaltos e sete assistências. Trae Young ficou-se pelos 15 pontos e foi mesmo o melhor a nível individual a nível de pontos do lado dos Hawks.

Depois do 34-28 no primeiro período, a favor dos Bucks, o jogo ficou praticamente decidido no segundo período, com um parcial de 43-17. Os Bucks conseguiram mesmo, neste espaço, fazer 20 pontos sem resposta, que levou o marcador dos 51-40 até aos 71-40. O intervalo chegou com a maior diferença até então, de 32 pontos (77-45). No quarto período, a diferença chegou a ser de 41 pontos por três ocasiões, tendo sido atenuada ligeiramente na reta final.

Na madrugada de segunda-feira, 28, à 01h30, há novo jogo, desta feita em Atlanta.