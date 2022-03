NBA tem sido (não só, mas muito) Ja Morant. E Ja Morant é basquetebol.

O basquetebolista dos Memphis Grizzlies voltou a mostrar porque é que é uma das revelações (ou afirmações) da época na liga norte-americana de basquetebol e fez o máximo de carreira com 52 pontos, conduzindo a vitória sobre os San Antonio Spurs, por 118-105.

Morant teve ainda sete ressaltos e duas assistências e, entre as várias jogadas e lançamentos fabulosos, conseguiu um incrível «buzzer-beater» em cima do intervalo, com uma jogada que parecia praticamente impossível de ter algum êxito, com cerca de um segundo por jogar.

O atleta de 22 anos entrou mesmo para a história da NBA, ao tornar-se o sexto jogador na competição a alcançar 45 ou mais pontos em jogos consecutivos, antes dos 23 anos de idade. Junta-se a Luka Doncic, Devin Booker, LeBron James, Rick Barry (conseguiu quatro vezes) e Walt Bellamy.

Ja Morant (22 years, 202 days) is the 6th player in NBA history to record 45+ points in back-to-back games before the age of 23, joining...

Luka Doncic Devin Booker LeBron James Rick Barry (4x) Walt Bellamy https://t.co/dSuCvZ2lz5 — NBA History (@NBAHistory) March 1, 2022

Entre os outros jogos, nota para os Sacramento Kings, que tiveram o português Neemias Queta no banco por opção e que venceram os Thunder por 110-131.

Resultados da última noite:

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves, 122-127

Orlando Magic-Indiana Pacers, 119-103

Brooklyn Nets-Toronto Raptors, 97-133

Miami Heat-Chicago Bulls, 112-99

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, 118-105

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets, 130-106

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings, 110-131