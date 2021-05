Novak Djokovic venceu o ATP 250 de Belgrado, ao bater na inal o eslovaco Alex Molcan (255.º do ranking) em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

O tenista sérvio, número 1 mundial, conquistou assim o 83.º torneio da carreira, isto a escassos dias de entrar em ação em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.

Djokovic tem 18 títulos do Grand Slam conquistados, mas venceu em Paris apenas uma vez, em 2016. O primeiro adversário em Roland Garros será o norte-americano Tennys Sandgren.

Recorde-se que o líder do ATP está na mesma metade do quadro de Roger Federer e do favorito Rafael Nadal.