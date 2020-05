Nuno Alpiarça, treinador de atletismo dos leões, morreu na passada quinta-feira, vítima de doença súbita, aos 53 anos, demorou duas horas a ser transportado para o hospital. Inês, atleta da Juventude Vidigalense e que se encontrava no local quando tudo aconteceu, relatou precisamente a demora entre a chegada da ambulância e o momento em que o ex-atleta foi transportado para o hospital.



«Quando a ambulância finalmente chegou, estávamos com esperança de que ele fosse rapidamente para o hospital. Contudo, não foi isso que aconteceu. Os técnicos do INEM perguntaram-nos o que é que se passava, nós tentámos explicar com a maior clareza possível. As queixas eram a nível respiratório e falámos no coronavírus. Parece que houve uma alienação e só pensavam se havia possibilidade de contaminação»», disse à RTP.



«Estivemos dez minutos a olhar para o Nuno no chão sem que o metessem na manca e levassem. Disseram-nos que não tinham autoridade para levar o Nuno para o hospital», acrescentou.



A viatura que chegou ao local foi uma ambulância de emergência médica. Por sua vez, o INEM só chegou, segundo a mesma fonte, uma hora depois da primeira chamada.



«Nessa altura, já estávamos a ver, dentro da ambulância, a fazerem operações de reanimação. E pronto, quando se foram embora, já perto das 11h50, disseram que o Nuno estava inconsciente, que o coração não estava a responder bem e que o prognóstico era muito reservado», referiu.



O INEM esclareceu o que aconteceu à RTP.«Não foram indicados sinais ou sintomas compatíveis com uma vítima critica, tendo sido informado pelo contactante que a mesma teria sofrido uma queda. Foi identificada uma situação que obrigou à tomada de precauções adicionais. Por se tratar de uma situação de dificuldade respiratória com uma semana de evolução, existem protocolos de segurança que têm de ser cumpridos.»



Por sua vez, a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar (SIEM), em comunicado enviado às redações, admitiu que «nada justifica a demora de duas horas» até que atleta fosse transportado para o hospital e que «não foram cumpridos os protocolos» por parte da sua própria equipa e considerou a justificação do INEM «é descontextualizada» perante uma situação «indefensável».





Comunicado na íntegra:



A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, apela ao Ministério da Saúde para que sejam tomadas medidas urgentes no diz respeito à Emergência Pré-Hospitalar.

A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar apela ao Ministério da Saúde para que sejam tomadas as medidas que se entenderam convenientes para que se ponha termo ás situações que se verificam no Sistema Integrado de Emergência Médica, e que por inerência tem vindo a desacreditar este.

Com base na notícia veiculada na comunicação social:



Entende a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, que no caso da morte da Atleta Nuno Alpiarça, nada justifica a demora de 2 horas até que este fosse transportado à Unidade Hospitalar.

1. Entendemos que os protocolos de atendimento e acionamento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), se encontra obsoleto, sendo ineficaz – não tendo muitas

vezes no referido CODU o Médico Regulador com Competência em Emergência Médica

durante o turno, que permita debelar as situações que saem daquilo que se encontra vertido nos protocolos.



2. Entendemos que não foram cumpridos os protocolos por parte da equipa de Emergência Pré-Hospitalar que se deslocou ao local da ocorrência, nomeadamente no que respeita ao uso de EPI imediatamente após a chegada ao local, iniciando assim de imediato o protocolo de reanimação (manobras de reanimação), conforme recomendação vertida na norma do INEM.



3. Não se entende a demora na chegada da Viatura Médica de Emergência Reanimação (VMER), uma vez que esta deveria ter sido acionada de imediato, desde logo não entendemos a permanência no local de cerca de uma hora após a chegada da AEM, até à chegada da VMER.

4. Entende a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar que a situação em concreto é indefensável, sendo a justificação do INEM, no mínimo descontextualizada.





Atenta à situação atual, a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, fez várias recomendações no sendo de que, qualquer acionamento de Emergência Pré-Hospitalar os seus intervenientes estivessem devidamente equipados com EPI, mesmo, sem a existência de suspeita da doença COVID – 19, como forma de proteção bem como uma intervenção rápida e eficaz.



Entendemos que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tem ao longo dos tempos

vindo a relegar o papel dos intervenientes do SIEM a um patamar inferior, não dotando estes da formação da por conveniente respeitando as evidencias científicas mais recentes – exemplo do referido, o curso TEPH que ainda não foi concluído, bem como um modelo de formação TAS totalmente obsoleto, entre outros.



Deste modo, impõe-se uma Emergente reestruturação Sistema Integrado de Emergência Médica, no seu todo.



Com o intuito de colaborar e facilitar este processo, a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-hospitalar, coloca-se desde já à disposição da Ministério da Saúde e da Direção Geral de Saúde para o que entenderem por conveniente. Deixamos ainda como sugestão da possibilidade de uma reunião logo que possível.



Numa conjuntura em que diariamente estamos subjugados a riscos eminentes para combatermos pela saúde de todos os portugueses, é fundamental que o Ministério da Saúde dê sinais concretos à Emergência Pré-Hospitalar de que reconhece a sua relevância, nomeadamente pela reestruturação do Sistema Integrado de Emergência Médica bem como pelo aumento da capacidade de atuação dos seus intervenientes, do qual depende o ensino e a transmissão do conhecimento reconhecido cientificamente, que até hoje tem sido relegado a um patamar inferior. Só o trabalho, abnegação e a paixão de toda a – Emergência Pré-Hospitalar – é que nos tem possibilitado defrontar de forma exemplar a esta pandemia.