A equipa de basquetebol do Sporting teve de jogar um prolongamento, este sábado, no Pavilhão João Rocha, frente à UD Oliveirense, depois de um empate 74-74 no final do tempo regulamentar, mas acabou por somar a 13.ª vitória consecutiva na temporada, fechando a primeira volta invicta, só com vitórias.

Um jogo difícil para a equipa comandada por Luís Magalhães que chegou ao intervalo a perder por um ponto (45-46) e não conseguiu recuperar dessa diferença à entrada para o último quarto quando o marcador continuava a registar uma vantagem de 57-56 para os visitantes. No entanto, os leões até podiam ter resolvido o jogo no tempo regulamentar que acabou com um empate 74-74.

Já no prolongamento, a equipa da casa puxou pelos pergaminhos e acabou por reclamar o 13.º triunfo da época, com um esclarecedor 85-78.

Os leões mantêm, assim, uma vantagem de três pontos sobre os mais diretos adversários, FC Porto e Benfica. A equipa da Luz venceu, também este sábado, o Maia Baket por vinte pontos de diferença (93-73), enquanto o FC Porto joga mais logo com o Imortal.