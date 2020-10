A equipa de hóquei em patins do FC Porto voltou a claudicar no campeonato com um empate no pavilhão do Óquei de Barcelos (4-4) e já está a seis pontos dos líderes Sporting e Valongo quando estão disputadas cinco jornadas.

Os dragões estiveram em vantagem por três vezes e até usufruíram de um livre direto a 14 segundos do final, mas encontraram boa réplica do rival de Barcelos.

Ao intervalo registava-se um empate 1-1, com destaque para Xavier Malián que defendeu duas grandes penalidades e um livre direto. Houve mais golos na segunda parte, mas o equilíbrio manteve-se com a equipa da casa a responder aos golos do FC Porto.

Mesmo com o jogo a acabar, Gonçalo Alves teve um livre direto que podia ditar o triunfo do FC Porto, mas partiu o stick no momento do remate e não conseguiu desfazer a igualdade.

Resultados da 5.ª jornada

Sábado:

HC Braga-Juventude de Viana, adiado

Famalicense-Riba d’Ave, 6-1

Benfica-Sporting de Tomar, 7-2

Oliveirense-Sanjoanense, 4-3

Valongo-HC Tigres, 3-1

HC Turquel-Sporting, 2-7

Domingo:

Óquei Barcelos-FC Porto, 4-4

Classificação dos primeiros: Sporting e Valongo, 13 pontos; Óquei Barcelos, 11; Benfica, 10; Oliveirense, 9; Sp. Tomar e FC Porto, 7.