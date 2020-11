O mercado do futebol está fechado, mas o mercado da columbofilia está ao rubro, com um novo recorde de transferências. New Kim, um pombo-fêmea criado na Bélgica, foi vendido, em leilão, por 1,6 milhões de euros, a um fã chinês e fixou um novo recorde numa modalidade que, só em Portugal, tem mais de nove mil aficionados.

Trata-se de um pombo-correio, criado especialmente para participar em corridas e atingiu o valor recorde no decorrer de um leilão organizado pela cada de leilões Pipa, especializada em pombos de competição.

O valor foi subindo, com lances de 280 mil euros, entre dois chineses determinados em contratar a nova coqueluche da columbofilia. New Kim acabou por ser arrecadado por 1,6 milhões de euros, batendo o anterior recorde de transferência em 350 mil euros.

Há uma forte tradição na criação de pombos-correio na Europa, em países como Bélgica, Holanda e França, mas a modalidade estava em acentuado declínio nos últimos anos, antes de ganhar um balão de oxigénio com o interesse de vários países asiáticos, com a China a fazer subir o valor dos pombos mais habilitados para a competição.