A 29.ª e penúltima jornada da Liga de futsal trouxe grandes decisões este sábado. O líder Sporting e o vice-líder Benfica venceram, numa tarde em que Viseu 2001 e Portimonense selaram as últimas duas vagas para o play-off de apuramento de campeão e em que Futsal Azeméis e Quinta dos Lombos selaram a permanência no principal escalão.

No único jogo da noite, que fechou a jornada, o líder Sporting bateu o Caxinas por 4-1, com golos de Zicky Té, Diego Cavinato, Tomás Paçó e Pauleta. Raúl Moreira marcou para os nortenhos, que até estiveram a vencer mas deixaram escapar a vantagem num jogo que era importantíssimo nas contas da permanência.

Com a goleada na casa da Dínamo Sanjoanense por 10-3 horas antes, o Candoso igualou o Caxinas na classificação, com 27 pontos, sendo entre estas duas equipas que se vai decidir a última vaga pela manutenção no principal escalão, dentro de uma semana.

Já o Benfica, que continua a dois pontos do Sporting, venceu o Fundão (3-6). As águias marcaram por Silvestre, Fits, Tiago Brito, Ivan Chishkala (x2) e num autogolo de Luan Muller. Já os da casa marcaram por Nem, Peléh e Guilherme.

O Viseu 2001 selou o play-off ao vencer fora o Modicus, por 7-6, ao passo que o Portimonense também festejou vaga, apesar da derrota na Quinta dos Lombos (5-2), num desfecho que valeu aos de Carcavelos a permanência. A equipa de Portimão beneficiou da derrota do Eléctrico (7-4 ante o Futsal Azeméis) para selar posto num dos oito primeiros, sendo que o mesmo Futsal Azeméis, com a vitória, selou a permanência.

O já despromovido Burinhosa venceu por 4-2 no Minho, ante o Sp. Braga/AAUM, ao passo que o Leões de Porto Salvo, já com o quarto lugar garantido e ainda de olho no terceiro, venceu o também despromovido Belenenses, por 2-1.

A última jornada, no próximo sábado, vai ter os jogos: Belenenses-Quinta dos Lombos; Caxinas-Leões de Porto Salvo; Eléctrico-Sporting; Portimonens-Fundão; Benfica-Sp. Braga; Viseu 2001-Dínamo Sanjoanense; Burinhosa-Modicus; Candoso-Futsal Azeméis. As grandes decisões estão centradas nos jogos de Candoso e Caxinas.