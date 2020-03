Josie Harris, ex-companheira de Floyd Mayweather e mãe de três dos quatro filhos do pugilista, foi encontrada morta dentro do seu carro, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

A mulher de 40 anos foi localizada por agentes da autoridade por volta das 22 horas de segunda-feira (hora local) e não reagiu às tentativas de reanimação levadas a cabo pelas equipas médicas. O óbito foi declarado no local.

Recorde-se que a relação entre Josie Harris e Floyd Mayweather foi marcada por episódios conturbadas. Em 2010, Josie acusou Floyd de a ter atacado em frente dos seus filhos. Dois anos mais tarde, em 2012, o pugilista declarou-se culpado da agressão e cumpriu uma pena de dois meses.