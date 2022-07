O tenista espanhol Rafael Nadal, número quatro do ranking mundial e recordista de torneios do Grand Slam, apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final de Wimbledon, o terceiro major da temporada, ao vencer o neerlandês Botic Van De Zandschulp em três sets.

Perante o 25.º classificado da hierarquia ATP, Nadal, que conta com 22 troféus de torneios do Grand Slam, impôs-se pelos parciais de 6-4, 6-2 e 7-6 (8-6), num encontro que durou duas horas e 24 minutos na relva do All England Club.

Depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, o tenista espanhol, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procura arrebatar o terceiro major em 2022 e vai agora defrontar o norte-americano Taylor Fritz, número 14 da hierarquia, que eliminou o australiano Jason Kubler em três sets. Fritz bateu Nadal já em 2022 na final do Masters de Indian Wells, em março.

Apurados para os quartos de final também estão Nick Kyrgios e Cristian Garín. O australiano, 40.º do ranking, venceu o norte-americano Brandon Nakashima (56.º) em cinco sets. O mesmo fez o chileno Garín, 43.º do mundo, perante o australiano e número 27 do ranking, Alex De Minaur.

Estes quatro nomes fecham o quadro dos quartos de final, que já tinham certos os encontros entre Novak Djokovic (1.º) e Jannik Sinner (13.º) e David Goffin (58.º) e Cameron Norrie (12.º).