Carlos Alcaraz foi afastado do torneio de Wimbledon: aquele que é um dos mais entusiasmantes tenistas da nova geração foi derrotado por outro jovem, o italiano Jannik Sinner, em quatro sets, pelos parciais de 6-1, 6-4, 6-7 (8-10) e 6-3.

Naquele que foi o seu primeiro triunfo sobre o jovem de Múrcia, de 19 anos, que figura no sétimo lugar no ranking mundial, Sinner, 10.º cabeça de série, conseguiu ao fim de três horas e 35 minutos assegurar a presença nos quartos de final.

O italiano vai agora medir forças com o sérvio Novak Djokovic, a defender o título, que bateu nos oitavos de final o neerlandês Tim van Rijthoven (104.º) em quatro partidas, com os parciais de 6-2, 4-6, 6-1 e 6-2.

Este domingo foi um dia, de resto, de celebrações de 100 anos do court central do All England Club, o que proporcionou o regresso de Roger Federer. Ausente da competição desde 2021, o suíço, de 40 anos, voltou a pisar a relva britânica, onde se tornou no tenista mais credenciado com oito títulos, para participar na parada de antigos campeões de Wimbledon.