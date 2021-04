Ao vencer os 100 metros mariposa num torneio internacional no Japão, este domingo, Rikako Ikee garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Rikako ganhou a prova e saiu da piscina em lágrimas, abraçando todos os que dela se aproximavam. Tinha razões para isso.



Em fevereiro de 2019, Rikako sentiu-se mal numa prova realizada na Austrália e foi forçada a voltar mais cedo ao Japão. Fez exames clínicos e recebeu o pior dos diagnósticos: leucemia.



Os dez meses seguintes foram vividos fora de água e dentro de hospitais. Foi dada como curada já perto do Natal de 2019, mas só teve capacidade para voltar a competir em agosto de 2020. Se os Jogos se tivessem realizado no ano passado, Rikako não teria condições de lutar por uma vaga.



«Já não esperava vencer e chegar aos Jogos. Treinei muitos nos últimos tempos», disse aos jornalistas nipónicos, depois de festejar a inesperada qualificação. Rikako confessou que já só desejava estar nos Jogos de Paris, em 2024.



Em 2016, no Rio de Janeiro, a nadadora de 20 anos conseguiu um honroso sexto lugar nos 100 mariposa. «Estou feliz por tudo o que fiz nos últimos dois anos, mas ainda não me sinto capaz de competir contra as melhores.»



O mais difícil, a menina japonesa já conseguiu. Derrotou a leucemia e voltou a ser feliz dentro da piscina. As medalhas chegarão com o tempo e a saúde.