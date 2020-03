Dominic Thiem subiu, esta segunda-feira, ao terceiro lugar no ranking ATP, a sua melhor classificação de sempre. Para tal, o tenista austríaco beneficiou da ausência, por lesão, de Roger Federer, que renunciou à participação no ATP 500 do Dubai, competição que tinha vencido no ano passado.

Já entre os portugueses, João Sousa subiu três posições e é 65.º classificado. Pedro Sousa caiu duas posições e ocupa agora o 110.º posto do ranking.

No quadro feminino, o topo mantém-se inalterado. Ashleigh Barty continua como número um, seguida da romena Simona Halep e da checa Karolina Pliskova.