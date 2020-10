O Sporting venceu este sábado no terreno do Sp. Braga, por 2-1, em jogo da quarta jornada do campeonato nacional de futsal.

Para os leões, marcaram Taynan e Pany Varela, este já no segundo tempo. Os bracarenses reduziram nos instantes finais, por intermédio de Gustavo Rodrigues.

Com este resultado, o Sporting isola-se à condição na liderança da tabela classificativa, com mais três pontos do que o Benfica: os encarnados entram em ação este domingo, no terreno do Candoso, a partir das 17h00.

Os outros resultados do dia a quarta jornada do campeonato nacional de futsal:

Fundão - Leões de Porto Salvo, 2-2

Modicus – Caxinas, 4-3

Dínamo Sanjoanense - Belenenses, 3-5

Futsal Azeméis - Portimonense, 3-3

Quinta dos Lombos – Eléctrico, 2-3.