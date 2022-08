O Sp. Braga revalidou o título de campeão nacional de futebol de praia, ao vencer por 3-2 o Benfica Casa de Loures, na final do campeonato de elite, disputada na Nazaré.

Numa reedição da decisão do ano passado, os minhotos voltaram a superiorizar-se, no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, com golos de Bê Martins, Filipe Silva e Léo Martins, enquanto Chiky Ardil e Tiago Batalha assinaram os tentos dos lisboetas.

O Sp. Braga reforçou, assim, a hegemonia que vem tendo na modalidade, alcançando o oitavo título de campeão nacional, o segundo seguido.

Os arsenalistas têm agora mais cinco títulos do que o Sporting, que contabiliza três, à frente de Vitória de Guimarães e Belenenses, ambos com um.