O próximo vencedor da Liga Europeia de hóquei em patins será, seguramente, português. Isto porque haverá pleno luso na «final four».

O FC Porto foi a primeira equipa a garantir o apuramento, no Grupo A, ao garantir o primeiro lugar com um empate com o Óquei de Barcelos, neste domingo (3-3).

Oliveirense e Sporting empatam a seis golos, na despedida do Grupo B, mas ambas garantiram a presença na «final four»: a equipa de Oliveira de Azeméis ficou em primeiro lugar, graças à diferença de golos, e a formação leonina, campeã europeia em título, acabou por ser o melhor segundo classificado dos três grupos.

O Benfica fechou o pleno luso, ao vencer o Barcelona por 6-2, embora só precisasse de um empate.