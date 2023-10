O dinamarquês Benjamin Jakobsen terminou, antecipadamente, a sua ligação contratual ao Sporting. O clube confirmou, esta quarta-feira, a saída do atleta do plantel do andebol.

Segundo o clube, a «ligação contratual chegou ao fim» numa «decisão de seguir caminhos separados» que se deve «à grave condição clínica de um familiar próximo do atleta».

«Apesar de curta, a passagem de Benjamin pelo Sporting CP ficou marcada pela seriedade, pela honestidade e pelo profissionalismo, e, como não poderia deixar de ser, o clube apoia o atleta na sua decisão de regressar a casa para estar mais próximo da família neste momento complicado da sua vida», destacou o Sporting, em alusão ao atleta que tinha chegado esta época aos leões, oriundo do Aalborg, para a primeira aventura fora da Dinamarca.

«Quero que os sportinguistas saibam que, apesar do pouco tempo, levo no meu coração o clube, os adeptos e os meus colegas, que estiveram sempre do meu lado e me apoiaram neste momento e decisão tão difíceis da minha vida. Vou ser mais um adepto a apoiar e a festejar o nosso sucesso», disse Benjamin, citado pelo clube.