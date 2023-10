Sporting e ABC venceram esta terça-feira, na 1.ª jornada da Liga Europeia de andebol, ao passo que o Benfica perdeu.

Para o grupo H, o Sporting conseguiu um triunfo expressivo na receção aos polacos do Chrobry Glogów, por 37-20, no Pavilhão João Rocha. No outro jogo do grupo, os romenos do CSM Constanta venceram fora os húngaros do Tatabánya (24-29).

O Sporting é líder do grupo H, com dois pontos, os mesmos do Constanta.

Já no grupo D, o ABC triunfou na visita aos eslovacos do Povazska Bystrica, por 34-26. No outro jogo do grupo, os croatas do RK Nexe venceram os dinamarqueses do Skjern, por 39-25. ABC e RK Nexe seguem nos dois primeiros lugares, com dois pontos cada.

No grupo A, o Benfica perdeu na exigente deslocação aos franceses do HBC Nantes, onde joga o internacional português Alexandre Cavalcanti, por 37-28. No outro jogo do grupo, o Rhein-Neckar Lowen, da Alemanha, venceu na visita aos suecos do IFK Kristianstad, por 26-20. Franceses e alemães seguem no topo, com dois pontos cada.