Um surfista brasileiro morreu nesta quinta-feira na praia do Norte, no concelho da Nazaré, informou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado, informação que foi confirmada em nota da autarquia nazarena.

«O surfista sofreu um acidente, enquanto surfava, que o deixou inanimado. Os surfistas que estavam na água, e tal como está definido no plano de segurança, procederam ao resgate para a praia onde, numa primeira instância, foi socorrido pela equipa de nadadores-salvadores, posteriormente reforçada pela equipa do CAR Surf da Nazaré, pelos Bombeiros da Nazaré e por uma viatura VMER. Apesar de todos os esforços, as manobras de reanimação acabaram por se demonstrar infrutíferas, tendo o óbito sido declarado, pela médica presente no local», lê-se na nota da autarquia.

A identidade da vítima não foi ainda revelada pelas autoridades.

