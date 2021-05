A equipa portuguesa de K4 500 ficou a meros quatro centésimos de segundo da medalha de bronze na Taça do Mundo da Hungria, terminando a prova em Szeged no quarto lugar.



Foi necessário recorrer à tecnologia para perceber a curta diferença entre Portugal (1.23,97 minutos) e Bielorrússia (1.23,93), que ficou com o terceiro posto. A Espanha garantiu o ouro e a Alemanha ficou com o bronze.



Os canoístas Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela já garantiram a presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio.