O Sporting eliminou o ABC da Taça de Portugal de andebol neste sábado, ao vencer a equipa bracarense por 40-30, no Pavilhão João Rocha.

No jogo grande dos oitavos de final da Taça, os leões chegaram ao intervalo a vencer por 20-14 e na segunda parte dobraram os golos marcados, com Carlos Ruesga a destacar-se com 10 tentos.

O Sporting segue assim para os quartos de final da prova.