Casper Ruud e Miomir Kecmanovic disputam, neste domingo, a final do Estoril Open. Uma partida marcada para as 15h30, e que pode ser acompanhada EM DIRETO no Maisfutebol.

Número 5 do ranking ATP e primeiro cabeça de série do Estoril Open, o norueguês Casper Ruud procura o décimo título da carreira, naquela que é a sua 16.ª final.

O sérvio Miomir Kecmanovic, 40.º da hierarquia mundial, e sexto cabeça de série do torneio, tem apenas um título no palmarés (Kitzbuhel, 2020).

Kecmanovic não perdeu nenhum set caminhada até à final, enquanto que Ruud precisou de três sets para eliminar o português João Sousa e o francês Quentin Halys.

Acompanhe a final do Estoril Open a partir das 15h30.