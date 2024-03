Não há memória de ter acontecido num encontro entre dois dos principais tenistas do planeta! O jogo dos quartos de final do Masters 1000 de Indian Wells entre Carlos Alvaraz e Alexander Zverev foi interrompido, ao fim de nove minutos, devido a uma invasão de abelhas!

O tenista espanhol estava prestes a servir, com um resultado em 15-0 no terceiro jogo, quando foi avisado pelo árbitro da partida que estava cercado por abelhas e que estava em perigo.

Alcaraz começou a fugir em direção à zona da sua equipa técnica, pegou numa toalha e refugiou-se no túnel de acesso aos balneários. Segundo o agente do número dois do mundo, o tenista espanhol foi mordido na parte lateral da testa e um um apicultor teve mesmo de ir ao court para remover as abelhas.

Zverev, os juízes de linha e o próprio árbitro do duelo também abandonaram o campo, com as abelhas a instalarem-se junto às câmaras de televisão. O tenista alemão já foi visto a jogar futebol na zona de aquecimento dos jogadores, onde também está Carlos Alcaraz, que parece encontrar-se bem.