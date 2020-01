O tenista francês Benoit Paire deu a vitória à seleção francesa este sábado na entrada na ATP Cup, batendo chileno Nicolas Jarry e, no final, ainda no court, o gaulês foi atrevido na resposta sobre o que é que estava a gostar mais no primeiro torneio do ano civil, na Austrália.

«Muitas coisas… err… as raparigas são muito agradáveis. Estou a brincar (risos)», afirmou Paire, que venceu Jarry com os parciais de 6-7 (3-7), e duplo 6-3, na primeira jornada.

