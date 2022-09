Roger Federer colocou um ponto final numa admirável carreira de tenista, que o tornou um dos maiores ícones da história do desporto. Um génio que durante anos alimentou a paixão pelo ténis.

Após fazer o último jogo, numa derrota ao lado do amigo Rafa Nadal (vencido pela equipa do resto do mundo num super-tiebreak), Roger Federer chorou compulsivamente em vários momentos.

Por isso, quando pegou no microfone começou por lançar uma piada.

«Nós vamos todos juntos ultrapassar isto de alguma maneira, não vamos», sorriu.

«Foi ótimo ter passado o dia com os rapazes, foi ótimo estar aqui e diverti-me muito ao estar na minha pele mais uma vez. Jogar com o Rafa Nadal na mesma equipa, estar aqui com todas estas lendas, muito obrigado a todos. Sempre fui um jogador de equipa e estou muito contente por me ter despedido a jogar por uma equipa, de amigos com quem viajei e joguei por todo o mundo. Isto era exatamente o que eu esperava que fosse. Por isso muito obrigado.»

O discurso de Roger Federer foi várias vezes interrompido pelas lágrimas que facilmente lhe saíam dos olhos. Até que lhe perguntaram pela importância da família nisto tudo.

«Temos mesmo de ir por aí?», começou por brincar.

E depois desabou. Sobretudo quando falou em direção à esposa.

«Podias ter-me feito parar há muito tempo, mas não o fizeste. Quiseste que eu continuasse e deste-me sempre apoio. Muito obrigado. Não posso não deixar de falar da minha mãe, porque sem ela não estaria aqui. Muito obrigado aos meus pais por tudo», referiu.

«Nunca foi suposto ser desta forma. Eu só queria jogar com os meus amigos e acabei aqui. Foi uma aventura maravilhosa e fazia tudo outra vez da mesma forma. Obrigado a todos, foi uma fantástica viagem.»