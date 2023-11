O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número um do ranking mundial, venceu este domingo pela sétima vez o Masters 1000 de Paris, ao derrotar na final o búlgaro Grigor Dimitrov, 17.º da tabela ATP.

O atleta de 36 anos, impôs-se em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-4 e 6-3, num embate que durou uma hora e 38 minutos, para somar o seu 40.º Masters 1000 da carreira.

Djokovic não enfrentou qualquer ponto de ‘break’ ao longo de todo o embate e quebrou o serviço ao búlgaro em três ocasiões, no sétimo jogo do primeiro ‘set’ e no quinto e no nono do segundo.