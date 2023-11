O sérvio Novak Djokovic e o búlgaro Gregor Dimitrov vão discutir o título do Masters 1000 de Paris, este domingo, depois de terem afastado, o russo Andrey Rublev e o grego Stefanos Tsitsipas, respetivamente.

Djokovic, que foi finalista vencido na edição do ano passado, levou três horas para bater Rublev em três sets, com parciais de 5-7, 7-6 (7-3) e 7-5. O sérvio, líder do ranking mundial, tem um registo 'imaculado' nas 'meias-finais' do torneio de Paris.

Aos 36 anos, Djokovic vai procurar erguer o troféu pela sétima vez e tentar ainda chegar ao número redondo 40 títulos em torneios desta categoria, num total de 58 finais.

Já Dimitrov continua a viver uma semana de sonho na capital francesa e no domingo vai disputar a segunda final num torneio da categoria, depois de ter superado Tsitsipas nas meias-finais, também em três parciais, por 6-3, 6-7 (1-7) e 7-6 (7-3), num encontro que durou duas horas e 34 minutos.

O búlgaro procura o seu primeiro título desde novembro de 2017.