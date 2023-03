A tenista ucraniana Marta Kostyuk conquistou este domingo o primeiro título da sua carreira no circuito WTA, ao derrotar a russa Varvara Gracheva na final de Austin, nos Estados Unidos.

Num confronto entre duas estreantes em finais, Kostyuk, 52.ª do ranking mundial, superiorizou-se a Gracheva, 88.ª, por 6-3 e 7-5. Kostyuk, de 20 anos, era de resto a tenista mais bem colocada no ranking que nunca tinha atingido uma final do principal circuito feminino.